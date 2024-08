Was für eine Befreiung! Was a Gaudi! Nach wirklichen Pech-Auftritten gegen Rapid und Sturm durften sich die Jungs von Austria Klagenfurt am Samstag Abend endlich in den Armen liegen. Das 1:0 in Tirol wurde ausgiebig zelebriert - und erst recht in der Kabine...

Zaky feiert die Jungs und sie ihn © Instagram Austria Klagenfurt

Denn erstmals in dieser Runde konnte Teammanager Sandro Zakany nach dem ersten Saisonsieg wieder in seine Rolle des Animateurs schlüpfen, der in der Kabine nach Siegen auf der Pritsche stehend und grölend der Truppe so richtig einheizt, bis alle mittanzen. „Ich mache das bei jedem Sieg, immer als Antreiber“, so „Zaky“ nach dem Dreier glücklich, „es ist immer dasselbe, außer die ersten drei Sätze, die sind immer was anderes...“

Ein Ritual, das sich ligaweit schon herumgesprochen hat. Ein Video der Klagenfurter Kabinengaudi, auf den Kanälen des SK Austria veröffentlicht, sorgt allenthalben für Heiterkeit. „Ich kannte seinen Auftritt bereits aus Videos. Toll, jetzt live dabei zu sein“, so Neuzugang Niklas Szerencsi, der mit seinen Nebenleuten um Kapitän Thorsten Mahrer diesmal die „Null“ gehalten hatte und mit in den Jubelkanon der Kabine einstimmte. Mahrer glücklich: „Das tut natürlich sehr gut. Die Leistungen gegen Rapid und Sturm waren schon sehr in Ordnung, und heute war die Leistung nicht gut, aber das Ergebnis. Wir freuen uns sehr über den ersten Dreier.“

Manager Günther Gorenzel: „Wir sind auf Kurs, für den Aufwand der letzten Wochen belohnt worden.“ Erst recht durch Zaky, der - weil gegen Sturm mit Rot bedacht - das Spiel nicht von der Bank aus verfolgen durfte...

Markus Krücken