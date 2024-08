Die Running City steht! Drei Wochen Arbeit liegen hinter den Machern am Metnitzstrand/Ostufer des Wörthersees und es glänzen die Pagodenzelte, die die Läufer/innen am Freitag für „Kärntern läuft“ erwarten. „Ohne meiner Helfer, die das Event stützen und begleiten, geht es nicht“, sagt Organisator Michael Kummerer, der einen der beliebtesten Halb-Marathons der Welt zum 23. Mal am Wochenende auf die Beine stellt. Stolz ist der Macher besonders auf seinen engeren Zirkel, die Crew, die den Ablauf der Veranstaltung reibungslos macht.