Freitag geht es an den Start. Das diesjährige „Kärnten läuft“-Event in der Running City am Ufer des Wörthersees (23.–25. August) sorgt schon jetzt bei den Beteiligten für Vorfreude. Denn: Die Macher rechnen mit weit über 7000 Teilnehmern aus ca. 30 Nationen. „Die Tendenz geht ganz stark nach oben, die Kombination ‚Pack die Laufschuhe und Badehose ein‘ zieht einfach“, so Initiator Michael Kummerer über das Erfolgsgeheimnis des Halbmarathons, der zum 23. Mal stattfindet: „Sport, See, Tourismus, Entertainment, in einer Zeit wo Urlaubszeit ist, Urlaub mit Laufen verbinden, sich vorbereiten auf Marathons im Herbst – dadurch haben wir die perfekte Symbiose zu anderen Veranstaltungen und sind kein Konkurrenzprodukt. In Relation zur Einwohnerzahl sind wir die größte Laufveranstaltung in Österreich.“