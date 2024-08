Keine Panik. So lässt sich die Stimmung rund um die Trainingswoche bei Austria Klagenfurt wohl am besten zusammenfassen. Denn nachdem er schon am Tag nach dem 1:4 beim WAC seine Mannschaft beruhigt hatte, wusste Peter Pacult auch am Freitag mit dem Begriff „Ernst der Lage“ nichts anzufangen. „Ernst der Lage? Das war das erste Spiel, wir brauchen nichts dramatisieren!“, so der erfahrene Coach, „Wir haben schon oft das erste Spiel verloren, jetzt werden wir sehen wie es weitergeht.“

Baut er nach den vielen individuellen Patzern beim Auftakt die Truppe um? Vielleicht gar auf mehreren Positionen? Im Angriff bietet sich u.a. David Tosevski, in Wolfsberg nur als Joker gekommen, für einen Startelf-Einsatz an. „Gedanklich könnte es Umstellungen geben. Aber wir werden jetzt wegen des ersten Spiels nicht alles in Frage stellen“, so Pacult weiter, „Was kann uns im ersten Heimspiel helfen, das sind die Überlegungen.“

Die Austria-Profis beim Training am Freitagmorgen © Krücken

Natürlich hat er die guten Leistungen des Gegners Rapid Wien vor dem Duell am Sonntag im Wörtherseestadion registriert. Nach dem Sieg bei Sturm Graz holte Rapid auch bei Trabzonspor ein 1:0 im europäischen Wettbewerb: „Gute Leistung, sie haben das Sturm-Spiel mitgenommen und sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen.“