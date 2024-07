Es ist die 23. Auflage - und an diesem Freitagabend eine ganz besondere. Der Sparkasse Citylauf Villach durchs Zentrum von Kärntens zweitgrößter Stadt lockt mehr Teilnehmer als je zuvor an. Gerhard Prosen war selbst Läufer und organisiert den Citylauf seit fünf Jahren. Er sagt zur Kleinen Zeitung happy: „Wir sehr gut ausgebucht, es gibt sehr viele Anmeldungen. Ob Einzelstarter und Teams - das sind viel mehr als in den letzten Jahren. Der Lauf wird immer mehr angenommen, das ist erfreulich.“