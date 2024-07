Es sah lange Zeit sehr gut aus für Sepp Straka am dritten Tag der British Open im schottischen Troon. Österreichs Golfer Nummer eins gelangen gleich auf den ersten drei Löchern zwei Birdies, womit er vom 18. Platz aus weiter auf dem Weg nach vorne schien. Auf den Front Nine spielte der Wiener sodann eine solide Partie. Es gelangen zwar keine weiteren Schlaggewinne, aber auch Fehler blieben aus. Das sollte sich allerdings auf der hinteren Hälfte des kniffligen Platzes und bei wesentlich schlechter gewordener Witterung ändern. Auf der 10 lochte Straka zwar noch aus 13 Metern zum Par ein, auf der 11 unterlief ihm jedoch das erste Bogey des Tages, was den 31-Jährigen etwas außer Tritt brachte. Ein Doppelbogey und zwei weitere Schlagverluste bei nur einem Birdie warfen den Österreicher mit nun 4 über Par auf den geteilten 33. Rang zurück.

Die Back Nine erwiesen sich aber auch für die nach zwei Tagen voran gelegenen Profis als fordernd. Der Ire Shane Lowry spielte nur eine 77er-Runde und fiel von Rang eins an die neunte Stelle zurück (-1), der an den ersten zwei Tagen überraschend starke Engländer Daniel Brown verpasste durch ein Doppel-Bogey auf der 18 den Sprung an die Spitze. Somit geht Billy Horschel (USA) mit 4 unter Par als Führender in den heutigen Schlusstag, mit einem Schlag Vorsprung auf Xander Schauffele, Sam Burns, Russell Henley (USA), Brown, Justin Rose (ENG) und Thriston Lawrence (RSA).

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA) liegt mit zwei Schlägen Rückstand als Achter in Lauerstellung. Dem Südkoreaner Siwoo Kim gelang mit einem Hole-in-one auf der 17 aus 218 Metern das längste Ass der Open-Geschichte.