Es hätte so schön sein können. Die Gruppenphase der EM-Qualifikation der Frauen wird heute (19 Uhr, ORF Sport+) mit dem Prestigeduell zwischen Deutschland und Österreich in Hannover beendet, mehr als 40.000 Fans haben sich ihr Ticket bereits gesichert und wäre alles nach Plan gelaufen, hätten sowohl die Deutschen als auch die Österreicherinnen vor dieser beeindruckenden Kulisse über die fixe EM-Teilnahme jubeln können. Aber: Die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann patzte vor etwas mehr als einem Monat in Island und nachdem die Isländerinnen zuletzt auch noch Deutschland mit 3:0 besiegten, ist klar: Die direkte EM-Teilnahme ist für die Österreicherinnen vor dem heutigen Spiel nicht mehr möglich. Die zwei Plätze an der Spitze sind fix an Deutschland und Island vergeben. „Es hilft nichts. Wir müssen über das Play-off. Unser klares Ziel ist die EM-Endrunde in der Schweiz, dafür werden wir weiterhin alles investieren“, sagt die steirische Offensivspielerin Barbara Dunst.

Dass die ÖFB-Frauen vor der zweitgrößten Kulisse ihrer Geschichte spielen, motiviert trotz verpasster direkter EM-Qualifikation dennoch. Nur beim EM-Eröffnungsspiel 2022 in Manchester waren mehr Fans im Stadion. „Es wird uns eine großartige Bühne geboten, auf der wir uns gegen einen Top-Gegner bestmöglich präsentieren wollen. Sollte uns ein Punktgewinn gelingen, wäre das für Österreich ein großer Erfolg“, sagt Fuhrmann.

Die Gastgeberinnen wollen im Fernduell mit Island Platz eins behaupten und mit einem Sieg auch das nötige Selbstvertrauen für die bevorstehenden Olympischen Spiele in Paris sammeln. Dort wird Österreich nur zuschauen. 2025 bei der Europameisterschaft in der Schweiz will man aber wieder aktiv mitwirken. Es wäre die dritte EM-Teilnahme Österreichs in Serie. Und diese kann nun eben nur noch über das Play-off gesichert werden. Als gesetztes Team trifft Österreich Ende Oktober in Hin- und Rückspiel als Mannschaft der A-Liga auf ein Team der C-Liga. Bei einem Weiterkommen müsste sich die rot-weiß-rote Equipe dann Ende November und Anfang Dezember noch einmal in Hin- und Rückspiel gegen ein Team aus der B-Liga durchsetzen.

Das Duell gegen Deutschland heute hat sportlich zwar keinen großen Wert, für das Selbstvertrauen wäre ein Prestige-Erfolg allerdings Gold wert.