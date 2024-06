Frankreichs Starensemble ist bei der Fußball-EM bisher Tore schuldig geblieben. Die zunehmende Skepsis in der Grande Nation nach den bisherigen Null-Treffer-Auftritten von Les Bleus soll im letzten Gruppenspiel gegen die bereits ausgeschiedenen Polen ausgeräumt werden. Nach dem 1:0 gegen Österreich dank eines Eigentors und dem 0:0 gegen die Niederlande liegt der Vizeweltmeister in der Gruppe D auf Platz zwei - vom Gruppensieg bis Platz drei ist noch alles möglich.

Für Polen geht es um einen würdevollen Abschied bei einer enttäuschenden Endrunde. Kapitän Robert Lewandowski wird wahrscheinlich in Dortmund an alter Wirkungsstätte sein letztes Länderspiel absolvieren. Auch Keeper Wojciech Szczesny kündigte seinen Rücktritt bei den Weiß-Roten an. Beim jüngsten direkten Duell im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2022 in Katar setzte sich Frankreich gegen Polen dank größerer Effizienz durch. Mbappé erzielte beim 3:1 zwei Treffer.