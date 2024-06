Der hat es nimmer drauf? Denkste! Mit spielerischer Souveränität ließ Marko Arnautovic die gekränkte Eitelkeit einfach stehen. Er ließ sie abprallen, wie seine Gegner auf dem Feld. „Natürlich hört man von der Außenwelt‚ ´der ist zu alt, der kann das Spiel vom Ralf Rangnick nicht mehr anziehen‘. Ich denke, es ist nicht so. Ich kann noch immer. Ich habe Spaß, in diesem Nationalteam zu sein.“ Mag die „Außenwelt“ doch tun, reden, schreiben und lassen, was sie will. Über seinen Kosmos hat er, Marko, noch immer die alleinige Verfügungsgewalt. Am Freitag beim 3:1 gegen Polen schickte dieser Fußballer die Zweifler wieder einmal ins Abseits. Unerwartet.