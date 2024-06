Der Countdown läuft weiter und er naht unaufhaltsam, der Start der EM in Deutschland. Österreichs Nationalteam hat vorher noch eine Testaufgabe zu erledigen, am Samstag (18 Uhr) wartet in St. Gallen die Schweiz auf die Mannschaft von Ralf Rangnick. Die Spieler aber wissen schon, wie es laufen soll. So wie Florian Grillitsch, der noch ein bisschen gezeichnet ist vom Serbien-Spiel, aber mittlerweile sein blaues Auge schon wie ein Sekundärmerkmal betrachtet. „Es ist nicht so schlimm, schaut nur noch ein bisschen wild aus“, sagt der 28-Jährige, der kurz vor der Pause nach einem Zusammenstoß ausgewechselt werden hatte müssen.