Dieser Auftritt der österreichischen Nationalmannschaft muss das gesamtrepublikanische Fußballkollektiv beruhigen, in allen Belangen. Die Spieler sind topfit, keiner ist am Donnerstag umgefallen bei der offiziellen Angelobung des Teams für die unaufhaltsam heranrollende Europameisterschaft in Deutschland. Schließlich mussten sie bei relativer Schwüle und ab der Halbzeit im gleißenden Sonnenlicht ihr Stehvermögen unter Beweis stellen. Fein säuberlich aufgestellt, ordentlich ausgestattet mit der Kleiderbauer-Uniform, lauschten die Kicker und Betreuer den durchaus motivierenden verbalen Steilpässen der Staatsspitze, von Bundespräsident Alexander van der Bellen über Bundeskanzler Karl Nehammer bis hin zum politischen Sportchef Werner Kogler.