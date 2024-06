Österreichs Teamspieler Stefan Posch bekommt beim FC Bologna mit Vincenzo Italiano einen neuen Cheftrainer. Der vormalige Coach der Fiorentina übernahm am Mittwoch den Posten von Thiago Motta, der seinen Vertrag beim künftigen Champions-League-Starter nicht verlängert hatte. Italiano (46) hatte mit den Florenzern in den vergangenen Jahren zweimal das Finale der Conference League erreicht, jedoch beide verloren.

Motta steht laut Medienberichten vor einem Engagement beim ehemaligen Serienmeister Juventus Turin, wo er den entlassenen Massimiliano Allegri ersetzen soll. Auch Juve tritt in der nächsten Europacup-Saison in der Champions League an.