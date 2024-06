Die Signale, die Marko Arnautovic aussendet, sind unmissverständlich. Der Rekordnationalspieler, der am Dienstag in seinem 112. Einsatz für Österreich als Kapitän das Teamdress überstreift, stattet seine Führungsfunktion mit aller erforderlichen Seriosität aus. Mit der Autorität seiner 35 Lebensjahre vermittelt er Klarheit, von Selbstzweifeln wird er ebenso wenig geplagt wie (momentan) vom Verletzungsteufel, von dem er sich in der jüngeren Vergangenheit wiederholt hat erwischen lassen. Und so sagt der fußballerisch wohl versierteste Österreicher des 21. Jahrhunderts mit all seiner Ernsthaftigkeit: „Der Schmäh rennt immer, seit ich im Nationalteam bin.“