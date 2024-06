Nach vier Tagen ist in Innsbruck der Vorhang gefallen, die vierten Sport Austria Finals mit Medaillenentscheidungen für 28 heimische Sportverbände sind zu Ende. „Die Bilanz fällt sehr positiv aus. Wir haben uns in Innsbruck und Tirol sehr wohlgefühlt, es gab eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagte Sport Austria-Präsident Hans Niessl. Auch im kommenden Jahr wird die Multisportveranstaltung in Innsbruck stattfinden, dann läuft der Vertrag aus. „Es ist ganz wichtig, dass sich die Athletinnen und Athleten wohlfühlen – und das war in Innsbruck der Fall. Sie haben ihre Wettkämpfe mit großer Begeisterung und viel Engagement durchgeführt. Innsbruck und seine Umgebung bieten alle Voraussetzungen für guten Sport. Das olympische Flair kann man hier eratmen.“