Auch heuer haben wieder die Präsidenten, Trainer und Manager der Bundesligisten in fünf Kategorien die besten Akteure auf ihrer jeweiligen Position gewählt. Und für Tabellenführer SK Sturm gibt es gleich doppelten Grund zum Jubeln: So wurde Otar Kiteishvili zum besten Spieler der Saison und Christian Ilzer zum besten Trainer der Saison gekürt.

„Diese Auszeichnung ist eine riesige Ehre und freut mich ungemein. Sie ist eine Bestätigung der harten Arbeit, die sowohl ich persönlich, vor allem aber auch die ganze Mannschaft in dieser Saison geleistet hat. Spieler der Saison zu werden ist großartig, als Mannschaft haben wir aber bekanntlich noch unser größtes Ziel am Wochenende vor uns – danach können wir hoffentlich gemeinsam feiern“, sagt Kiteishvili, der sich in der Wahl vor Teamkollegen Alexander Prass durchgesetzt hat.

„Auszeichnung für die Mannschaft“

Ilzer, der Sich vor Hartberg-Coach Markus Schopp durchsetzte, erklärte: „Die Wahl zum Trainer der Saison ist eine Ehre und freut mich natürlich sehr! Diese Auszeichnung nehme ich gerne in diese wichtige Woche mit und teile sie gleichzeitig mit meinem Trainerteam sowie der gesamten Mannschaft!“

Bester Torhüter der Saison 2023/24 wurde Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), sein Teamkollege Karim Konate wurde zum besten Newcomer gewählt. Bester Schiedsrichter: Walter Altmann.