Das war es wohl mit einem Einsatz von David Alaba bei der Mitte Juni startenden Europameisterschaft in Deutschland. So musste sich der Legionär von Real Madrid, der seit Dezember aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht ist, laut der spanischen Sportseite „Relevo“ am Mittwoch erneut einer Knieoperation unterziehen. Demnach hätte sich der Fußballstar in Innsbruck einer Arthroskopie unterzogen. Ein Eingriff, der die Genesung des Wieners um weitere Wochen verzögern soll.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, wonach Alaba das ÖFB-Team als Assistenztrainer von Ralf Rangnick zur EURO begleiten könnte.