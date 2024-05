Sein 70-jähriges Jubiläum auf dem US-Markt will Ferrari beim Miami-Grand-Prix am 5. Mai mit einem besonderen Look feiern. So soll der SF-24 in Blau- statt Rottönen erstrahlen, gab das Team vor Tagen bekannt. Das Spezialdesign kommt nicht von ungefähr. Es verweist auf das Erbe der Marke, wobei zwei Blautöne aus der Geschichte ihr Comeback feiern: Azzurro La Plata und Azzurro Dino.

Eine Verbindung zwischen Ferrari und der Farbe Azzurro La Plata besteht in den Rennoveralls der 1960er Jahre, mit denen Fahrer wie John Surtees und Chris Amon sowie Niki Lauda in seiner ersten Formel-1-Saison für das Team auf die Strecke gingen. Azzurro Dino ist ein dunklerer Farbton, der zuletzt 1974 von Clay Regazzoni gefahren wurde, bevor die ikonische rote Farbgebung auch zur Norm für die Rennanzüge wurde.

Am Mittwoch wurde die neue Farbgebung der Öffentlichkeit präsentiert und die Reaktionen auf Social Media waren nicht nur positiv. Ferrari verzichtete auf einen völlig neuen Weg und färbte nur einigte Teile blau. Außerdem ist auch das Logo des neuen Namenssponsors HP groß auf den Autos zu sehen.