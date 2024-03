Vielleicht ist es dieses bestimmte Fingerspitzengefühl, das den KAC eine bis dato so erfolgreiche Saison beschert hat. Denn die ursprünglich definierten Ziele, so ist es aus dem Rotjacken-Innersten zu vernehmen, wurden längst übertroffen. „Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe“, wird vom überlegenen Grunddurchgangssieger Understatement betrieben. Das Wohlfühl-Ambiente wird daher weiterhin gehegt und gepflegt. Freie Tage im Play-off wären in den vergangenen Jahren undenkbar gewesen. Die Trainer Kirk Furey/David Fischer gewährten ihren Schützlingen hingegen gleich zwei.