Im vergangenen Sommer war noch nicht klar, ob es für Frauen-Eishockey in Graz eine Zukunft gibt. Der Kader für die kommende Saison stand größtenteils, die Devils Graz verschwanden aber von der Bildfläche. Nach vielen Gesprächen und Diskussionen entstand unter der Führung von Obmann Axel Schachenhofer und General Manager Peter Mocher mit den Huskies eine Erfolgsstory, die sich sehen lassen kann. Am Freitag kämpfen die Grazerinnen gegen St. Pölten um den Staatsmeistertitel in der Liebenauer Eishalle, es wäre logischerweise der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte.