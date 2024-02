... Steindorf in der Division I die Chance auf Platz eins wahrte. Franz Wilfan und Co. besiegten Spittal 6:5, liegen vier Punkte hinter Althofen, das aber den Grunddurchgang bereits abgeschlossen hat. Wer bei Steindorfs beiden ausstehenden Partien gegen VSV (Mittwoch) und in Spittal (Freitag) das Tor hüten wird, ist noch offen. Lukas Moser kassierte nach einem Kopfstoß am Ende von Drittel eins eine Spieldauer. „Niemand wurde verletzt. Wie lange er gesperrt wird, entscheidet das Moba-Referat“, sagt Steindorf-Boss Armin Ratz.