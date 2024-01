Mikaela Shiffrin ist für Reha in Innsbruck, genaue Diagnose ist da

Mikaela Shiffrin arbeitet nach ihrem Sturz in Cortina d‘Ampezzo derzeit in Innsbruck an ihrer Rückkehr in den Weltcup. Das sagte der scheidende US-Alpindirektor Patrick Riml am Dienstag am Rande des Kronplatz-Riesentorlaufs im ORF-Fernsehen.