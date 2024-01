Im Gesamtweltcup setzt Lara Gut-Behrami die Jagd nach der verletzt fehlenden Mikaela Shiffrin fort. Nach ihrem Super-G-Sieg liegt die Gesamtsiegerin von 2015/16 noch 195 Punkte hinter Shiffrin, die nach ihrem Sturz auf unbestimmte Zeit keine Rennen mehr bestreiten wird. Gut-Behrami, die sich in der bisherigen Saison entspannt wie selten zuvor gibt, will sich unverändert „auf das Wesentliche konzentrieren“. „Mein Fokus liegt darauf, Ruhe zu bewahren und die beste Balance zwischen Erholung und Spannung zu finden“, sagte die 32-jährige Schweizerin.

Österreichs Riesentorläuferinnen fahren auf der anspruchsvollen Piste „Erta“ („die Steile“) um dringend benötigte Erfolgserlebnisse. Nach sieben Saisonrennen steht Rang fünf von Julia Scheib („Ich will das abrufen, was ich kann.“) als Highlight in den Ergebnislisten. Das ÖSV-Team betonte, den Tiefschlag von Jasna (keine Österreicherin im Klassement) aufgearbeitet zu haben. Die Freude auf Volksfeststimmung in Südtirol wurde in den Vordergrund gerückt. „Es gilt, nicht daran zu denken, dass Große fehlen, sondern sich auf sich selbst zu konzentrieren“, sagte Katharina Liensberger.