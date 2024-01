Wenn von 28. Jänner bis 3. Februar in Portes du Soleil (Frankreich) die alpine Junioren-Ski-Weltmeisterschaft in Szene geht, wollen sich mit Oscar Heine (ASKÖ St. Veit/Klippitztörl) und Jakob Eisner (Sportunion Klagenfurt) zwei Kärntner Technikspezialisten an die Medaillenränge heranpirschen. „Ich hatte eine flüssige Vorbereitung und zuletzt einige sehr gute Resultate“, weiß Heine um seine Stärken im Slalom und Riesentorlauf.