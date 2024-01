Zum ersten Mal geht an diesem Wochenende der Dachsteinlauf über die Bühne. Bei der ersten Auflage haben die Marathon-Distanzen bereits den Euroloppet-Status und sind ein EM-Lauf (European Ski Marathon Championship). Am Samstag (10 Uhr) gilt es im Kampf um Gold die 42 Kilometer in der freien Technik zu laufen, am Sonntag (10 Uhr) dann in der klassischen Spur. Insgesamt werden mehr als 900 Teilnehmende erwartet, die Anmeldung ist bis 30 Minuten vor den jeweiligen Starts offen.