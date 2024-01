Auch wenn Frau Holle ihre Pracht vor der Jännerrallye sparsam ausschüttelt, die Vorfreude von Kris Rosenberger auf den heimischen Rallye-Auftakt in Freistadt bleibt ungetrübt. Der Grazer wird als einziger steirischer Topfahrer bei der Ouvertüre der Staatsmeisterschaft über die Rampe rollen. Der Volkswagen Polo GTI Rally2 ist startklar, wird in Oberösterreich vom Team von Raimund Baumschlager serviert. Vor wenigen Wochen musste Rosenberger an einem Boliden immer wieder selbst Hand anlegen. Zum dritten Mal bestritt er die „East Afric Safari Classic“, und das in einem legendären Porsche 911 SC Proto. 1998 kam er mit der Rallye-WM erstmals nach Afrika und war begeistert, 2019 wurde er Gesamtsieger der Classic, 2022 schließlich Sechster.