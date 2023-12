Das war‘s für die steirischen Herren im Basketball-Cup. Mit dem UBSC Graz schied auch der letzte Vertreter aus und verlor am Ende deutlich in Traiskirchen mit 66:85. Dabei sah es nach dem ersten Viertel (26:21) und auch zur Pause (40:43) noch relativ gut aus. Doch am Ende waren die Löwen zu variantenreich. Aus der Distanz strahlte der Lette Edgars Lasenbergs enorme Gefahr aus und unter dem Korb lieferte Demarcus Demonia eine wahre Show ab. Der US-Amerikaner nutzte den Raum, denn die Grazer waren in der Zone phasenweise nicht präsent. Mit Alley Oops düpierte er die Grazer und begeisterte die 700 Fans. Im Finale trifft Traiskirchen nun auf Wels. Die Flyers gewannen in Klosterneuburg erst in der Verlängerung 81:78 (68:68, 35:39).