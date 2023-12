Für den Kärntner Robin Seidl und seinem Partner Moritz Pristauz war es ein großartiger Abschluss der ersten gemeinsamen Saison. Das österreichische Beach-Volleyball-Duo holte sich auf der Worldtour in Nuvali/Philippinen die Goldmedaille. Im Finale trafen sie auf Hodges/Schubert (AUS). Seidl/Pristauz starteten gut und holten sich gegen die stark spielende Nummer 2 des Turniers gleich den ersten Satz. In Satz zwei führten Seidl/Pristauz großteils, erzeugten viel Druck und entschieden so auch diesen für sich, 2:0 (21-18, 21-16). Robin Seidl und Moritz Pristauz beenden das letzte Turnier der Saison auf Platz 1.

Insgesamt holte das Duo drei Goldmedaillen in diesem Jahr. Auf der Tour gewannen sie in Goa (Indien) und in Nuvali. Dazu gesellte sich Platz eins bei den österreichischen Staatsmeisterschaften. „Ich bin super happy mit diesem Turnier! Es war nicht leicht für uns, der Jetlag und elf Stunden Zeitunterschied. Sich so durchzukämpfen und eine so lange Saison mit Gold beim letzten Turnier zu beenden, ist unglaublich cool. Das können nicht viele Teams sagen. Wir sind einfach mega happy darüber“, sagte der Kärntner. Ich freue mich jetzt auf ein paar Urlaubstage, es war eine lange Saison. Aber ich freue mich auch schon auf die neue Saison und das Trainingslager.“

ATSC Wildcats siegten 3:0

Das war die Revanche für die Niederlage am Freitag. Mit einem klaren 3:0 im Cup-Halbfinale in Graz zogen die ATSC-Frauen ins Finale des österreichischen Volleyball-Cups ein. Nach dem klaren 0:3 in Klagenfurt „durfte man mit so einer Leistungssteigerung gar nicht rechnen“, sagte Obmann Joe Laibacher. Diesmal waren die Wildcats aber derart fokussiert, dass sie das Kommando nie abgaben. Die Klagenfurterinnen waren schon dreimal österreichischer Cupsieger (1992, 2004, 2007). Diesmal geht‘s im Finale gegen Innsbruck (3:2 gegen Linz).