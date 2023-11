Trainer Johan Pennerborn schläft selten schlecht, aber nach dem 6:4 über Fehervar hat er noch besser geruht. „Vielleicht war dieses Spiel eine Befreiung, ich hoffe es.“ Dazu trug auch die Leistung von Neuzugang Renars Krastenbergs bei. Der Lette erzielte drei Tore gegen die Ungarn. „Wenn man in eine neue Mannschaft kommt, will man immer schnell Tore schießen und ich hatte das Glück, gleich drei zu machen“, sagte er, „und ich hoffe, dass wir diese Stimmung und dieses Gefühl mitnehmen können.“ Heute geht es bereits nach Wien zu den Capitals, die in Villach mit 3:6 ausrutschten und ebenfalls keinen glanzvollen Saisonstart hinlegten. „Wichtig wird sein, dass wir jetzt demütig bleiben, auch wenn das Spiel gegen Fehervar gut war. Wir müssen in der Defensive härter arbeiten, um Gegentore zu vermeiden und die Fehler abzustellen. Die Offensive hat schon sehr gut funktioniert“, sagt Krastenbergs. Er selbst spielt lieber offensiv. „Mehr als defensiv, aber wer mag das nicht“, sagt er und lacht, „ich bin gerne um das Tor herum und habe auch einen recht guten Schuss.“