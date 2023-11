Wie der kolumbianische Fußballverband FCF am Dienstag mitteilte, hat Liverpool-Profi Luis Diaz seinen Vater zum ersten Mal seit dessen Entführung wiedergesehen. Die FCF teilte Bilder von den emotionalen Ereignis auf Twitter (X) und schrieb dazu: „Wir sind eine Familie.“ Luis Manuel Diaz (58) war am Donnerstag von der linksgerichteten Guerilla-Gruppe ELN freigelassen worden. Am 28. Oktober war er in Barrancas in Nordkolumbien als Geisel genommen worden.

Diaz‘ Vater wolle trotz seiner schlimmen Erfahrung in Kolumbien bleiben, wie er sagte. „Mein Ziel ist es, in meiner Stadt zu bleiben, denn ich habe meine ganze Familie in meiner Stadt“, betonte er auf der Pressekonferenz nach seiner Freilassung vergangene Woche.