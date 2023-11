Ab Samstag beginnt in Sepang der WM-Showdown in der MotoGP. Und das Duell zwischen Pecco Bagnaia und Jorge Martin wird immer mehr zur großen Zerreißprobe. In Malaysia wurden in den ersten Trainings die Chancen ausgelotet. Obwohl beide WM-Kontrahenten nicht auf die schiere Zeitenjagd gingen, beiden ging es viel mehr um Abstimmungsarbeiten, qualifizierten sich beide für das Qualifying 2. Martin beendete den Freitag mit einer Rundenzeit von 1:57.997 Minuten auf dem zweiten Rang hinter Gresini-Pilot Alex Márquez. Bagnaia musste in den finalen Momenten des Trainings um seinen Platz in den Top-10 zittern, 1:58.420 Minuten reichte es aber für den achten Rang.

Eine Analyse ergab aber, dass Martin in allen Streckenteilen stets schneller war als der Italiener. Vor allem in den ersten Sektoren nahm er Spanier dem Ducati-Werkspiloten bis zu zwei Zehntel ab. Dennoch zeigte sich Bagnaia gelassen. „Er ist sehr, sehr schnell geworden, er hat übers Jahr gesehen ziemlich zugelegt. Wenn ich aber die alleinige Rennpace hernehme, dann schaut es für mich nicht so schlecht aus“, weiß Bagnaia. Das Qualifying2 wird am Samstag um 4.15 Uhr (MEZ) gefahren, das Sprintrennen um 8.00 Uhr (ServusTV live).

Geht Pol Espargaro zu Honda?

Noch immer nicht ist der vakante Platz von Marc Márquez bei Repsol Honda nachbesetzt. Gerüchte um den Moto2-Star Fermin Aldeguer wurde von Honda-Teamchef Alberto Puig dementiert. Er brachte dafür aber indirekt Pol Espargaro ins Spiel. Der Spanier war zuletzt bei GASGAS Factory Racing Tech3 engagiert, blieb nun aber auf der Strecke, weil sich GASGAS für Augusto Fernandez und Pedro Acosta entschieden hat. Jetzt ist „Pol ist auch eine echte Möglichkeit“, sagte Puig.