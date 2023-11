Schon alleine an der Konkurrenz zeigt sich der Abstieg von Sensationsteam Aston Martin in der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Zu Beginn des Jahres noch der größte Herausforderer von Red Bull Racing, klar vor den etablierten Spitzenteams Mercedes und Ferrari, kämpften Fernando Alonso und Lance Stroll beim vergangenen Rennen in Mexiko mit den Nachzüglern Haas, Alfa Romeo und Co, ehe der Grand Prix für beide Fahrer ein frühzeitiges Ende nahm. Mittlerweile ist der grüne Glanz im Hause Aston Martin ab.

Die Gründe für den heftigen Absturz sind vielfältig und sorgten für Betrieb in der Gerüchteküche. Altmeister Alonso sei unzufrieden mit dem Projekt, wolle hinschmeißen und zu Red Bull wechseln. Alles nur Schall und Rauch, betonte der Routinier im Rahmen des Rennens in Brasilien erbost. „Ich bin überhaupt nicht demotiviert. Ich genieße das Projekt immer noch sehr, ich liebe das Team. Ich denke, wir hatten eine unglaubliche Saison, auch wenn wir jetzt offensichtlich nicht schnell genug sind“, meinte Alonso, der sogar mit Konsequenzen drohte, sollten diese Gerüchte weiterverbreitet werden. Spaß dürfte sein Job derzeit aber nur begrenzt machen.

Testpilot statt Siegfahrer

Denn aktuell scheint der zweifache Weltmeister mehr Testpilot als Siegfahrer zu sein. Zu Saisonbeginn sah das noch ganz anders aus. Aston Martin, Siebenter der Konstrukteurs-WM 2022, nutzte die zusätzliche Windkanalzeit bestens, begann das Auto zu verstehen und gut zu entwickeln. Der folgende Start mit sechs Podestplätzen in den ersten acht Rennen hatte auch seinen Preis, wurde dem zur Saisonhälfte zweitstärksten Rennstall wie im Reglement vorgesehen massig Windkanalzeit gestrichen. Die folgenden Updates schlugen fehl, das Auto wurde vom Allrounder zur Diva. Von den 236 Punkten in der Konstrukteurs-WM entfallen 175 auf die ersten neun Rennen der Saison.

Die Ingenieure verstehen das eigene Auto mittlerweile kaum noch. Während Alonso in Mexiko mit der neueren Variante des AMR23 ins Rennen ging, startete Stroll mit einer alten Version des Boliden, um möglichst viele Vergleichswerte zu sammeln. Testen steht mitten in der heißen Phase der Saison ganz oben auf der Prioritätenliste, am Endrang in der Konstrukteurs-WM wird dies aber wohl nichts mehr ändern. Mercedes, Ferrari und vor allem McLaren sind den Briten enteilt. „Wir schaffen es nicht, unseren Fahrern ein gutes Auto bereitzustellen. Sie sind derzeit nur Passagiere“, klagte auch Teamchef Mike Krack. Während die Konkurrenz im Winter die Lücke zu Dominator Red Bull schließen will, muss Aston Martin schleunigst anfangen, die eigene Arbeit zu verstehen, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Die Startplätze drei und vier im Rennen am Sonntag geben auf jeden Fall Hoffnung.