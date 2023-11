Als Crossfitter war Elias Simbürger einer der Besten seiner Altersklasse. Ohne Perspektive entschied er, sich auf das Gewichtheben zu konzentrieren. Und die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. „Gewichtheben war schon in meinen Crossfit-Zeiten meine große Leidenschaft und ich bin glücklich mit dem Wechsel zum Olympischen Gewichtheben“, sagt Simbürger. Er ist Mitglied des österreichischen Nationalteams unter Trainer Sargis Martirosjan und seit diesem Jahr Heeressportler. In seinem ersten Jahr als Gewichtheber wurde er gleich Dritter bei der Staatsmeisterschaft und steirischer Meister in der U20 und der Allgemeinen Klasse. Lohn für die harte Trainingsarbeit ist die Qualifikation für die U20-Weltmeisterschaft in Mexiko. „Es war mein Ziel, im ersten Jahr Fuß zu fassen und zu sehen, was möglich ist. Und es ist einiges möglich.“