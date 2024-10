Wer hat sich in den vergangenen Sommermonaten im Zug öfter einmal eine kühlende Brise von der Klimaanlage gewünscht? Wer legt bei Tischen Wert auf sauber verarbeitete Kanten? Wer lässt sich vom Design einer Parfumflasche beeindrucken? Wer hätte im Auto gern ein funktionierendes Getriebe? Und wer nutzt hin und wieder ein Haarschneidegerät? Wenn gedanklich einige Male ein Ja aufblitzt, dann brauchen wir Unternehmen wie die ABV-Mitgliedsbetriebe mit fähigen Fachkräften, die sich technische Lösungen für ebendiese sowie viele weitere Ideen überlegen und diese auch praxisbezogen umsetzen. In einer Welt, die stetig von technologischem Fortschritt und Innovation geprägt ist, hat eine technische Fachausbildung über den Weg einer Lehre nicht nur besondere Wichtigkeit, sondern auch eine erfolgsversprechende Zukunft. Hier drei triftige Gründe, warum ihr auf eine technische Lehre in einem ABV-Unternehmen gleich ums Eck setzen solltet:

Praxis und Spaß

Über dieses Verbundmodell werden Jugendliche neben der Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule altersgerecht gefördert und gefordert. Bedarfsorientiert werden in den ABV-Lehrwerkstätten HolzHer GmbH und Binder Lernwerk GmbH mit Unterstützung des LFI Steiermark Zusatzqualifizierungen umgesetzt, die die fachlichen, aber auch persönlichkeitsbildenden Kompetenzen der Lehrlinge beträchtlich erweitern und die Freude am Beruf fördern.

Gehalt und Benefits

Das Lehrlingsgehalt ist in technischen Lehrberufen besonders attraktiv (ab ca. 800 Euro im ersten bis ca. 1800 Euro im vierten Lehrjahr). Für besonderes Engagement gibt es zudem Benefits wie zusätzliche Urlaubstage oder Prämien. Bei der jährlichen Lehrlingsgala werden die hervorragenden Leistungen der Lehrlinge vor den Vorhang geholt und gewürdigt.

Fachausbildung über eine Lehre als Türöffner

Elf technische Lehrberufe stehen zur Auswahl. Dadurch können Mädchen und Burschen ihre individuellen Interessen und Stärken optimal einbringen und sich auf einen Berufsweg begeben, der ihren persönlichen Neigungen entspricht. Diese Angebote gibt es für jene, die die Schulpflicht beendet, eine weiterführende Schule oder ein Studium abgebrochen oder die Matura abgeschlossen haben. Innerbetrieblich gibt es jede Menge Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, zum Beispiel Lehre mit Matura, Meisterprüfung, Ausbilderqualifizierung, Studium Krug oder Auslandsaufenthalt