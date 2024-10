Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark und damit auch im Bezirk Voitsberg ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Steiermarkweit wurde ein Anstieg der Arbeitslosen um 13,9 Prozent gegenüber August 2023 verzeichnet, was einem Zuwachs von 4245 Personen entspricht. Im Bezirk Voitsberg zeigt sich ein ähnlicher Trend: Hier wurden beim AMS Voitsberg 12,3 Prozent mehr Arbeitslose gezählt. Das entspricht 134 zusätzlichen Personen. Ende August waren im Bezirk Voitsberg insgesamt 1227 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 583 Frauen und 644 Männer. Damit ist die Arbeitslosigkeit bei den Frauen weniger stark gestiegen (plus 11,5 Prozent) als bei den Männern (plus 13,0 Prozent).

Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit zieht sich übrigens durch alle Altersgruppen: Bei Personen im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre) betrug die Zunahme 16 Prozent, während die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen (unter 25 Jahren) um 7,9 Prozent stieg. Besonders betroffen sind Menschen über 50 Jahre, bei denen die Arbeitslosigkeit um 8,5 Prozent zunahm. Diese Gruppe ist zudem mit dem Problem konfrontiert, dass Langzeitarbeitslosigkeit mit dem Alter häufiger wird. Knapp 34 Prozent der Arbeitslosen im Bezirk Voitsberg sind über 50 Jahre alt.

Besonders alarmierend ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Bei ihnen stieg die Zahl um 5,8 Prozent, von 411 auf 435 Personen. Ebenso nahm die Zahl bei Menschen mit Behinderung um 19,6 Prozent zu. Auch ausländische Arbeitsuchende sind stärker von der Arbeitslosigkeit betroffen, hier gab es einen Anstieg von 15,2 Prozent. Die schwächere Konjunktur schlägt sich ebenfalls in den Beschäftigungszahlen nieder. Im Bezirk Voitsberg sind aktuell 20.569 Personen beschäftigt, das sind 121 weniger als im Vorjahr, was einem Rückgang von 0,6 Prozent entspricht. Besonders die Produktionsbranche und die Gastronomie sind von dieser Entwicklung betroffen. Die Zahl der offenen Stellen sank im Bezirk Voitsberg um 21 Prozent, steiermarkweit ging sie um 16,4 Prozent zurück.

Ausbildungsinitiative in der Pflege

Angesichts der angespannten Arbeitsmarktsituation setzt das AMS Voitsberg auf Zukunftsberufe. Mitte September startet eine Pflege(-fach-)assistenzausbildung in Maria Lankowitz, die neben guten Berufschancen auch eine finanzielle Absicherung durch das Pflegestipendium bietet. Derzeit befinden sich 341 Personen in einer vom AMS geförderten Ausbildung.