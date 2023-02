Die Kleine Zeitung macht Sie sichtbar. Wo Sie wollen. Wie Sie wollen.

Genauso individuell wie Ihre Werbeziele und Kommunikationsbotschaften sind die Platzierungsmöglichkeiten in der Kleinen Zeitung, mit denen Sie für Ihr Inserat maximale Aufmerksamkeit schaffen.

Mit dem flexiblen Millimetertarif bestimmen Sie Ihr gewünschtes Format selbst (mit Ausnahme der Premiumplatzierung, hier gibt es vordefinierte Formate).

Hier finden Sie Beispiele für unterschiedliche Inseratenformate.

Wählen Sie aus zwischen …

Premiumplatzierung

Themenplatzierung

Basisplatzierung

Rubrikenplatzierung

Regionalplatzierung

Die unterschiedlichen Platzierungsmöglichkeiten

PREMIUMPLATZIERUNG

Titelseite, Leute (U4), Politik, International

Premium beim Wort genommen: Ihre Werbebotschaft wird prominent auf den Premiumflächen Titelseite und Leute (U4) sowie im Politik- und International-Teil platziert.

Zu den Formaten und Tarifen Premiumplatzierung

THEMENPLATZIERUNG

Österreich, Bundesland, Wirtschaft

Profitieren Sie von den aufmerksamkeitsstarken Themen in den beliebten Ressorts Österreich, Bundesland (Steiermark bzw. Kärnten) und Wirtschaft.

Zu den Formaten und Tarifen Themenplatzierung

BASISPLATZIERUNG

Kultur & Medien, Sport, Gesundheit, Beruf & Bildung

Platzieren Sie Ihre Werbebotschaft zielgruppengenau nach den Interessen von Leserinnen und Leser – in Kultur & Medien, im Sport, der Gesundheit oder im Beruf-&-Bildung-Teil.

Zu den Formaten und Tarifen Basisplatzierung

RUBRIKENPLATZIERUNG

Mobilität, Reise, Wohnen, Themenschwerpunkte

Lebensnahe Umfelder sorgen für maximale Aufmerksamkeit. In den Ausgabeteilen Mobilität, Reise und Wohnen gilt der preisgünstige Rubrikentarif. Das betrifft auch die vielfältigen Themenschwerpunkte in der Kleinen Zeitung.

Zu den Formaten und Tarifen Rubrikenplatzierung

Mehr Nähe geht nicht: Mit 18 Regionalausgaben (zehn in der Steiermark, acht in Kärnten) erreichen Sie die Menschen dort, wo sie zu Hause sind: mitten in der Region.

Alle Details zu den Regionalplatzierungen finden Sie hier.

Downloads

Download Tarif Platzierungen

Download Tarif Regionalausgaben Steiermark

Download Tarif Regionausgaben Kärnten