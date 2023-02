Leistungen

Der Content-Catcher übernimmt automatisiert Inhalte Ihrer Website und spielt diese in Display-Ads aus

Die aktuellen Inhalte sorgen für höhere Interaktion

Einrichtung der Software (unter Voraussetzung der technischen Machbarkeit) inklusive

Nur im Zuge einer Display-Ads-Kampagne einsetzbar

Laufzeit bis zu einem Jahr (Einrichtung einmalig und Wartung)

Umfassendes Reporting: Impressions, Klicks, CTR, CTR im Zeitverlauf, Satisfaction Score, meistgeklickte Positionen

Der Content-Catcher nimmt die aktuellen Inhalte Ihrer Website und aktualisiert diese automatisch auf kleinezeitung.at © Kleine Zeitung

Tarif

Produktion

€ 320,00*



Empfohlenes Buchungsvolumen

€ 2.000,00*

*Mindestlaufzeit 2 Monate bei einem Mindestwerbevolumen von 2.000,00 Euro. Nur in Kombination mit einem Display-Werbemittelpaket, welches separat verrechnet wird, buchbar.

Download Produkt-Info

Content-Catcher-Jobticker-Add-on

Alternativ oder ergänzend zu einer Ausspielung Ihrer Inhalte in klassischen Display-Werbeformen spielen wir Ihre Job-Anzeigen auch gerne in unserem Jobticker aus. Mit dem Jobticker erreichen Sie latent Job-Interessierte, die für Ihr Stellenangebot in Frage kommen, aber nicht aktiv auf einem Job-Portal nach Ihrer Anzeige suchen.

Der Job-Ticker ist eine über die gesamte Bildschirmbreite reichende Anzeigenfläche, in der bis zu 20 Anzeigen rotieren. Das bedeutet, Ihre Jobticker-Anzeige taucht im Blickfeld der User auf, ohne dass sich diese bis zu Ihrem Stellenangebot durchklicken müssen. Beim Klick auf Ihr Job-Angebot landen Interessierte direkt auf der von Ihnen gewünschten Webseite.

Tarif

Ausspielung:

bis 10 Jobs: € 600,00 pro Monat*

bis 20 Jobs: € 999,00 pro Monat*

* Mindestlaufzeit 2 Monate

Hier geht es zum Jobticker.

Zurück zur Startseite WERBUNG