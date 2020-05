Seife hat im Moment eine besondere Bedeutung. Sie ist ein effektives Mittel, um behüllte Viren wie COVID-19 unschädlich zu machen. Doch das häufige Händewaschen kann die Haut schnell austrocknen, außer man verwendet besonders hautschonende, rückfettende Seifen.

Wie etwa jene aus der kleinen Schaumfabrik in Pirka bei Graz. Hier stellen Magdalena und Wolfgang Wesener ihre handgemachten Naturseifen her. Besonders viel Wert legt die zertifizierte Kosmetikherstellerin auf ein angenehmes Hautgefühl und verlockende Duftvariationen. In ihren fein abgestimmten Rezepten verwendet sie eine Vielzahl von Zutaten über Sheabutter und Jojobaöl bis hin zu Tonerde und Patchouliöl. Aber, man kann rückfettende Seife auch mit ganz einfachen Inhaltsstoffen selbst herstellen. Wie eine Rosmarin-Mohn-Seife mit Zutaten aus Supermarkt und Apotheke gelingen kann, zeigt Magdalena Wesener in ihrem Video.

Noch mehr Infos zur kleinen Schaumfabrik gibt es unter www.schaumfabrik.com