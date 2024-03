Donnerstagnachmittag war eine Grazerin mit ihrem Hund in Straßgang spazieren und entdeckte am Wegrand des Weges „Am Weinhang“ einen möglichen Giftköder in Form eines fleischähnlichen Stückes, das an Hackfleisch erinnerte. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Hund bereits ein Stück des vermeintlichen Giftköders gefressen hatte, wurde das Tier zur weiteren Untersuchung in eine Tierpraxis gebracht. Die Fleischreste wurden sichergestellt und werden nun untersucht. Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Verdächtige Wahrnehmungen können jeder Polizeiinpektion oder unter der Nummer 059-133 gemeldet werden.

Auch im Bezirk Wetzelsdorf wurden in jüngster Zeit Giftköder ausgelegt. Auch in diesem Bezirk rät die Polizei zur verstärkten Vorsicht.