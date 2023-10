Erdäpfelpizza

Zutaten für 4 Personen

80 dag mehlige Erdäpfel

2 Eier

Mehl

30 dag Mozzarella

80 dag Paradeiser (evtl. a. d. Dose)

5 dag Prosciutto, aufgeschnitten

10 dag dunkle Oliven

1 B. Basilikum bzw. Rucola

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung

1. Die Erdäpfel kochen, schälen und noch heiß durch die Presse drücken. Den Mozzarella in Scheiben schneiden. Die Paradeiser schälen, in dünne Scheiben schneiden, dabei die Kerne entfernen. Bei Verwendung von Dosenparadeisern diese in einem Sieb gut abtropfen lassen. Die Oliven entkernen, dabei in Spalten schneiden. Den Prosciutto in breite Streifen

schneiden. Eier und ca. 2 EL Mehl rasch unter die Erdäpfelmasse kneten.

2. Mit Salz und Pfeffer herzhaft abschmecken. Ein kleines Backblech bzw. den Boden einer sehr großen, schnittfesten Tarteform mit Öl bestreichen. Den Erdäpfelteig darauf verteilen. Ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und 15 Minuten vorbacken. Den Teig mit Paradeisscheiben belegen. Dann Oliven und Prosciutto darauf verteilen.

3. Zum Schluss mit Mozzarellascheiben bedecken. Wenig salzen und mit Olivenöl beträufeln. Nochmals ins 220 Grad heiße Backrohr schieben und etwa 20 Minuten backen. Mit in Streifen geschnittenem Basilikum bzw.

Rucola bestreut servieren

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis