Käsecrostini mit Paradeisgemüse

Zutaten für 10 Stück

10 mittelgroße Paradeiser

15 dag Ziegenfrischkäse

ca. 10 dag Rahmjoghurt (10 %)

3 EL Pinienkerne

Basilikum zum Garnieren

Salz

Pfeffer a. d. Mühle





Zubereitung

1. Die Paradeiser überbrühen, abschrecken und die Haut abziehen. Die gewölbte Seite wie einen Deckel abschneiden. Die Paradeiser mit einem Melonenausstecher aushöhlen. Mit der Öffnung nach unten auf ein Kuchengitter setzen und gut abtropfen lassen. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Den Ziegenfrischkäse mit Joghurt verrühren. Falls der Ziegenfrischkäse sehr fest ist, etwas mehr Joghurt verwenden. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eine halbe Stunde kaltstellen und die Paradeiser mit der Creme füllen. Die Pinienkerne darüber streuen. Mit Basilikumblättern garnieren.



2. Beim Anrichten Pesto rund um die Paradeiser träufeln. Für ein Pesto 3 dag geschälte Mandeln grob hacken. In einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Mandeln, 10 EL klein geschnittenes Basilikum und 2 gehackte Knoblauchzehen in eine Küchenmaschine geben. So viel Olivenöl dazu gießen, bis eine cremige Paste entsteht. 2 bis 3 EL frischgeriebenen Parmesan untermengen. Kurz vor dem Servieren salzen.





