Spinatlasagne

Zutaten für 4 Personen

1/4 kg Lasagneblätter

1 kg Spinat (ohne Stiele gewogen)

3 Schalotten

2 Knoblauchzehen

20 dag Ziegenfrischkäse

2 Paradeiser

Butter

Milch

Parmesan

Für die Bechamelsauce

1/2 l Milch

2 dag Butter

2 dag Mehl

Muskatnuss

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Schalotten und Knoblauch fein hacken. In Butter anschwitzen. Spinat dazugeben und kurz mitdünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gut ausdrücken und grob hacken. Die Paradeiser schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Die Nudelblätter nach Packungsvorschrift in viel Salzwasser vorkochen.

2. Für die Bechamelsauce die Butter zerlassen, Mehl einrühren, kurz anschwitzen und die Milch unter Rühren dazu gießen. Eine Viertelstunde kochen lassen. Mit Salz und Muskat würzen. Den Ziegenfrischkäse mit 3 bis 4 EL Milch cremig rühren. Die Paradeiswürfel untermengen.

3. Eine Auflaufform buttern. Zuerst eine Lage Nudelblätter, dann etwas Spinat gemischt mit Ziegenfrischkäse darauf verteilen und mit Bechamel beträufeln. Wiederholen, bis alle Zutaten verbraucht sind. Mit Bechamel abschließen. Parmesan darüber reiben. Im 180 Grad heißen Backrohr eine gute halbe Stunde backen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis