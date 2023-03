Zweierlei mit Bärlauch

Bärlaucherdäpfelpuffer

Zutaten für 4 Personen.

1 kg Erdäpfel

Mehl

2 Eier

Muskatnuss

1 Büscherl Bärlauch

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Öl

Zubereitung.

1. Den Bärlauch in feine Streifen schneiden. Die Erdäpfel schälen und reiben. Mithilfe eines Küchenhangerls gut ausdrücken.

2. Die Erdäpfelmasse mit etwa 8 bis 10 dag Mehl vermischen. Die Eier verschlagen und herzhaft mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Unter die Erdäpfelmasse mengen.

3. Den Teig esslöffelweise ins heiße Öl geben, flach drücken und knusprig braten.

Lachsnudeln mit Bärlauch

Zutaten für 4 Personen.

40 dag Bandnudeln

Zitronensaft

10 dag Räucherlachs

1/2 B. Bärlauch

2 dl Schlagrahm

1/8 kg Cremefraiche

Butter

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Den Bärlauch in Streifen schneiden. Den Räucherlachs in kleine Stücke schneiden und in 1 EL Butter anschwitzen.

2. Obers und Creme fraiche dazugeben. Einmal aufkochen. Mit dem Schneidstab pürieren. Mit Salz, Pfeffer und der Hälfte des Bärlauchs abschmecken. 2 bis 3 EL Nudelkochwasser unter die Sauce rühren.

3. Sofort mit den Nudeln vermengen. Die restlichen Bärlauchstreifen darüber streuen.

© Spencer Davis