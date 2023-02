Karotten-Erdäpfel-Laibchen

Zutaten für 2 bis 3 Personen.

1/2 kg speckige Erdäpfel

2 Karotten

2 Dotter

Mehl

1/2 B. Petersilie

Koriander a. d. Mühle

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Backfett

Zubereitung.

1. Die Petersilie hacken. Die Erdäpfel schälen und reiben. Sofort in kaltes Wasser geben. Die Karotten reiben und in eine Schüssel geben. Die Erdäpfel in ein Tuch geben und gut ausdrücken. Mit den Karotten, Dottern und 1 bis 2 EL Mehl vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und Koriander abschmecken.



2. Backfett in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Je 1 EL Masse in das heiße Fett geben und flach drücken. Bei nicht zu starker Hitze auf beiden Seiten knusprig braten. Auf Küchenpapier zum Abtropfen legen.



3. Dazu passt Kräuterrahm. Einen Becher Sauerrahm mit einem Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer glatt rühren. Eine halbe Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen. Vor dem Servieren Schnittlauch darüber streuen.



Tipp: Anstelle von Karotten können Sie auch Sauerkraut verwenden – etwa im Verhältnis 3 Teile Erdäpfel und 1 Teil gekochtes, klein geschnittenes, gut ausgedrücktes Sauerkraut. Mit Dottern, Mehl, Kümmel, Salz und Pfeffer zu einer Masse verarbeiten.

Laibchen formen und in Semmelbröseln wälzen. In Öl knusprig braten.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis