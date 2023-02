Heute landet das absolute Lieblingsgericht der Foodbloggerin cookingCatrin auf dem Teller: es gibt Gnocchi in Kräuterbutter. Die ganze Familie ist ein Fan der kleinen Kartoffelnudeln, die kinderleicht gekocht und jedes Mal so schnell weggeputzt sind. Mit nur wenigen Zutaten und genauso wenig Aufwand steht ein feines Gericht am Tisch, das mit unterschiedlichen Saucen und Toppings im Handumdrehen abgewandelt und immer wieder neu erfunden werden kann. Die kleinen Kartoffelklöschen sind ein echtes Wohlfühlgericht, bei dem auch die Kinder gerne mal beim Formen der Teiglinge unterstützen!

Die heutige Variante ist sehr einfach und braucht nur wenige Zutaten, die aber sowohl geschmacklich als auch optisch für einen Wow-Effekt sorgen. Rote Rüben Gnocchi, kurz geschwenkt in frischer Kräuterbutter, getoppt mit würzigem Feta und knackigen Nüssen. Was will man mehr? Das Rezept ist dabei nicht nur gut, sondern auch günstig.

Zutaten



Für die Gnocchi:

500 g Marktplatz Kartoffeln

300 g Rote Beete (vorgegart)

1 Eigelb (Größe M)

200 g Dinkelvollkornmehl

3 EL Grieß

Salz & Pfeffer

Etwas Mehl & Grieß für die Arbeitsfläche

Für die Sauce:

4 EL Butter

1 Pkg. TK-Kräuter (Schnittlauch oder Petersilie)

75 g Feta

4-6 EL gehackte Haselnüsse

Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at

© Carletto Photography

Zur Person

Catrin Ferrari-Brunnenfeld ist gebürtige Lungauerin und besser bekannt als cookingCatrin. Auf ihrem Kulinarikportal und in ihren Magazinen nehmen Catrin, ihr Mann Carletto und ihr Team ihre Leser mit auf kulinarische Entdeckungsreisen ins In- & Ausland. Es dreht sich alles um Rezepte, hauptsächlich aus der österreichischen und mediterranen Küche. „Ich liebe es, althergebrachte Rezepte zeitgemäß zu interpretieren und damit den Bogen zwischen Tradition und Moderne zu spannen!“ Als Verlegerin des eigenen Printmagazins Köstlich und Betreiberin des Kochstudios „Die Kuchl Klagenfurt“ coacht sie auch Firmen, ist Autorin mehrerer eigener Kochbücher, ist als Testimonial und Markenbotschafterin tätig, bewirbt hochwertige Lebensmittel und ist Social Media Profi.