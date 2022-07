Gemüsenudeln

Zutaten für 4 Personen.

35 dag Farfalle (Schmetterlingsnudeln)

2 dag getrocknete Steinpilze

10 dag gemischte Waldpilze

10 dag Erbsen (TK)

15 dag Zucchini

1 Fleischparadeiser

10 dag Beinschinken

2 Schalotten

2 Knoblauchzehen

1/4 l Schlagrahm

Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung

1. Die Steinpilze in 1,5 dl heißem Wasser quellen lassen. In ein Sieb gießen. Das Einweichwasser (eventuell filtern) aufheben. Die Pilze grob hacken. Die Zucchini in Stifte schneiden. Salzen. Nach 20 Minuten trocken tupfen. Den Paradeiser schälen, entkernen und in Würfel schneiden.

2. Den aufgeschnittenen Schinken in Streifen schneiden. Die tiefgekühlten Erbsen nach Packungsvorschrift auftauen. Etwas Olivenöl erhitzen. Stein- und Waldpilze darin anrösten. Mit Einweichwasser ablöschen. Einkochen lassen. Schalotten und Knoblauch klein würfeln. In einer zweiten Pfanne Butter und Olivenöl erhitzen. Schalotten und Knoblauch darin andünsten.

3. Zucchini zugeben und goldgelb rösten. Nun noch Schinken, Erbsen und Paradeiswürfel untermengen und kurz mitgaren. Mit Schlagrahm aufgießen. Salzen und pfeffern. Etwas einkochen lassen. Die Pilze untermengen, die Soße noch einmal abschmecken und mit den bissfest

gekochten Nudeln vermengen.



