Zutaten für 4 Personen.

3/4 kg Marillen

1/4 kg Himbeeren

1/4 l Weißwein

10 dag Zucker

Zitronensaft

2 dag Speisestärke

Zubereitung

1. Die Marillen in Spalten schneiden. Wein und Zucker mit einem Spritzer Zitronensaft in einem großen Topf erhitzen. Die Marillenspalten dazugeben. Bei milder Hitze zugedeckt so lange kochen lassen, bis die Marillen weich sind, aber nicht zerfallen. Die Früchte aus dem Sud heben und mit den Himbeeren in eine Glasschüssel geben.



2. Die Speisestärke in 1/8 l kaltem Wasser auflösen. Unter den Sud mengen. Zwei bis drei Minuten bei milder Hitze kochen lassen. Den Sud über die Früchte gießen. Gut mischen und erkalten lassen. Dazu passt cremig geschlagener Schlagrahm oder Vanillesoße. Für eine Vanillesoße eine Vanilleschote aufschneiden und das Mark herauskratzen. Schote und Mark mit 1/4 l Milch, 1/8 l Schlagrahm und einer Prise Salz aufkochen. Die Schote entfernen. 3 Dotter mit 5 dag Zucker verrühren. 1/8 l kalte Milch mit 1,5 dag Speisestärke verrühren und unter die Dottermasse schlagen.



3. Diese Mischung unter die kochend heiße Milch schlagen. Unter ständigem Rühren bis knapp unter dem Siedepunkt erhitzen. Die Soße darf nicht mehr kochen. In einen Krug gießen und mit etwas Zucker bestreuen.





