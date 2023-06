Erdbeerbowle

Zutaten.

¾ kg Erdbeeren

4 Zuckerwürfel

4 Zweige Zitronenmelisse

1 Limette

10 dag Zucker

5 cl Aperol

1 Fl. gekühlter Sekt

1 Fl. kalter fruchtiger Weißwein

Zubereitung.

1. Mit den Zuckerwürfeln die Limettenschale abreiben. Die Würfel in ein Gefäß legen. Den Limettensaft auspressen und dazu gießen. Die Erdbeeren je nach Größe halbieren oder vierteln und dazugeben. Zucker darüberstreuen. Aperol darüber träufeln. Den Wein dazu gießen, Zitronenmelisse dazugeben und eine halbe Stunde im Kühlschrank durchziehen lassen. Vor dem Servieren mit Sekt aufspritzen. Eine andere Variante: Erdbeerbowle mit Ananas. Dazu eine Ananas schälen, vierteln, den Strunk herausschneiden. Das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden, den Saft auffangen. Die Erdbeeren mit den Ananaswürfeln in ein Gefäß geben. Den Ananassaft, Saft von 1 Limette, 2 bis 3 Esslöffel Zucker und½lWeißwein dazugeben und gut verrühren. Diesen Ansatz zugedeckt im Kühlschrank ein paar Stunden durchziehen lassen.



2. Vor dem Servieren mit einer Flasche gut gekühltem Sekt aufgießen. Tipp: Wer den Alkoholreduzieren möchten, kann anstelle von Sekt prickelndes Mineralwasser zum Aufspritzen verwenden.

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis