Grieß Auflauf mit Zwetschgen

Saftig, fruchtig und himmlisch süß ist unser Grieß Auflauf mit Zwetschgen von cookingCatrin. Neben der trendigen, violetten Farbe der Zwetschge sticht der Grießauflauf durch seine Saftigkeit hervor. Durch die Kombination mit cremigem Vanillepudding wird der Auflauf aromatisch, saftig und herrlich süß. Jedoch nicht nur der Geschmack, sondern auch die Optik ist ein Highlight, denn die Zwetschgen in Blumenform verpassen dem Auflauf einen schönen Abschluss. Das Auge isst schließlich mit.

Der lila Frucht schreibt man die Eigenschaft zu, die Verdauung zu unterstützen. Geschmacklich gibt sie dem Auflauf-Gericht ein feines, süß-säuerliches Aroma. Die Zwetschge wird von cookingCatrin in diesem Rezept mit Grieß kombiniert. Reich an Vitamin B3 sind die Getreidekörnchen besonders gesund in Kombination, wenn sie mit Milchprodukten in Verbindung gebracht werden.

Zutaten

Für dem Vanillepudding:

1 Pkg. Vanillepuddingpulver

500 ml Milch

2 EL Zucker

Für die Grießmasse:

700 ml Milch

3 EL Zucker

200 g Weizengrieß

2 Eier

Für die Deko:

250 g Zwetschgen

Etwas Zimt

2 EL Zucker

2 EL geschmolzene Butter

Gehackte Haselnüsse

Die komplette Anleitung finden Sie im Video oder auf cookingcatrin.at