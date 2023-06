Erdäpfelsalat mit Hühnerstreifen

Zutaten für 4 Personen

60 dag heurige Erdäpfel

40 dag Hühnerbrustfilet

5 Knoblauchzehen

2 Paradeiser

8 dag Basilikumblätter

Olivenöl

5 dag Pinienkerne

3 dag Parmesan

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Für das Pesto den Parmesan fein reiben. Pinienkerne ohne Fett goldgelb rösten. Gehacktes Basilikum, drei Knoblauchzehen, Pinienkerne und 1 dl Olivenöl in eine kleine Küchenmaschine geben und zu einer cremigen Masse verarbeiten. Zum Schluss den Parmesan untermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wenn nötig, noch etwas Olivenöl unterrühren.

2. Die Erdäpfel gründlich waschen. Je nach Größe der Länge vierteln oder achteln. Reichlich Olivenöl mit zwei halbierten Knoblauchzehen erhitzen. Die Erdäpfel bei nicht zu starker Hitze knusprig braten.

Tipp: Wenn Sie keine heurigen Erdäpfel verwenden, müssen diese vorgekocht werden.



3. Die Paradeiser in Spalten schneiden und entkernen. Das Fleisch in 1 cm dicke Streifen schneiden. Salzen und pfeffern. In wenig Olivenöl knusprig braten. Zum Schluss die Paradeisspalten dazugeben und mitbraten. Erdäpfel, Fleisch und Paradeiser auf vier großen Tellern anrichten. Das Pesto darüber träufeln.

