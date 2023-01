Lammeintopf

Zutaten für 4 Personen:

1 kg Lammfleisch aus der Keule oder Schulter

5 mittlere Zwiebeln

5 große Erdäpfel

1 B. Petersilie

4 Knoblauchzehen

4 Paradeiser aus der Dose

Getrockneter Thymian

Getrockneter Rosmarin

Paradeismark

evtl. Peperoncini

Butter

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Das Lammfleisch in gulaschgroße Würfel, die Zwiebeln und Paradeiser in dickere Scheiben schneiden. Die Erdäpfel schälen und in Würfel schneiden. Die Petersilie klein schneiden.



2. Das Paradeismark mit einem Glas lauwarmem Wasser verrühren. Salzen. Mit drei Viertel der Petersilie, Thymian und Rosmarin kräftig würzen.



3. Die Fleischwürfel in einer Mischung aus Butter und Öl in einem großen Topf portionsweise anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebeln dazugeben und mit anbraten. Die Erdäpfel dazugeben, kurz durchrösten. Die Paradeiser dazugeben und das verdünnte, gewürzte Paradeismark darübergießen.



4. Wer etwas Schärfe mag, kann noch getrocknete Peperoncini dazugeben.



5. Den Eintopf zugedeckt etwa eineinhalb Stunden bei mittlerer Hitze garen lassen. Wenn nötig, noch etwas Wasser dazugießen. Die restliche Petersilie vor dem Servieren darüberstreuen.





Wollen Sie noch weiter gustieren?

Einen Überblick über unsere Dagobert-Rezepte finden Sie hier:



Rezepte mit Fleisch

Rezepte mit Fisch

vegetarische Rezepte

süße Rezepte

Dagobert-Rezepte © Spencer Davis